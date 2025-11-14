Ο Κένεθ Φαρίντ έχει αλλάξει ως προς το πολύ καλύτερο την εικόνα του Παναθηναϊκού και ο Εργκίν Άταμαν είχε... συγκεκριμένη ατάκα να πει για τον Αμερικανό σέντερ.

Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη των «πρασίνων» στη Μαδρίτη ο Τούρκος προπονητής μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού για τη μεγάλη νίκη τους κάνοντας ειδική αναφορά στον Κένεθ Φαρίντ.

«Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το φάρμακο για εμάς σε αυτήν την κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.

Στα δύο ματς κόντρα σε Παρί και Ρεάλ, ο Αμερικανός σέντερ έχει γράψει τρομερά νούμερα καθώς μετράει 16.5 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1.5 τάπα και 22.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.