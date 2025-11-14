Άταμαν για Φαρίντ: «Είναι το φάρμακό μας»
Μετά το τέλος του αγώνα και τη νίκη των «πρασίνων» στη Μαδρίτη ο Τούρκος προπονητής μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού για τη μεγάλη νίκη τους κάνοντας ειδική αναφορά στον Κένεθ Φαρίντ.
«Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το φάρμακο για εμάς σε αυτήν την κατάσταση» είπε χαρακτηριστικά ο Άταμαν.
Στα δύο ματς κόντρα σε Παρί και Ρεάλ, ο Αμερικανός σέντερ έχει γράψει τρομερά νούμερα καθώς μετράει 16.5 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1.5 τάπα και 22.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.