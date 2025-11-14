Μπέργκρ για όλους περιλάμβανε το κέρασμα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στους συμπαίκτες του αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στην Μαδρίτη.

Διπλή ήταν η απόλαυση για την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη! Δεν έφτανε η μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ με 77-87 ήρθε να προστεθεί και η... γευστική απόλαυση.

Και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εκείνος που φρόντισε για όλη τα μέλη της ομάδας! Όπως είναι γνωστό διατηρεί στην Ισπανία αλυσίδα φαστ φουντ με την επωνυμία «Juancho’s BBQ» και λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την επιστροφή στην Αθήνα κέρασε τους πάντες.

Δείτε και το σχετικό στόρι που ανέβασε από τα... δικά του μπέργκερ