Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Κέρασε... μπέργκερ όλη την ομάδα μετά τη νίκη στη Μαδρίτη!
Διπλή ήταν η απόλαυση για την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Μαδρίτη! Δεν έφτανε η μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ με 77-87 ήρθε να προστεθεί και η... γευστική απόλαυση.
Και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν εκείνος που φρόντισε για όλη τα μέλη της ομάδας! Όπως είναι γνωστό διατηρεί στην Ισπανία αλυσίδα φαστ φουντ με την επωνυμία «Juancho’s BBQ» και λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για την επιστροφή στην Αθήνα κέρασε τους πάντες.
Δείτε και το σχετικό στόρι που ανέβασε από τα... δικά του μπέργκερ
