Δεν αποκλείεται να μην διεξαχθεί η αναμέτρηση μεταξύ της Βίρτους με την Μακάμπι στις 21 του μήνα στην «Paladozza» της Μπολόνια.

Όπως ανέφερε ο Ιταλικός Τύπος και πιο συγκεκριμένα η «La Repubblica» στη Μπολόνια, η Αστυνομία της πόλης ζήτησε την αναβολή του αγώνα Βίρτους-Μακάμπι λόγω φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων εκείνη την ημέρα.

Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο αναφέρει ότι «η διεξαγωγή του επόμενου αγώνα της EuroLeague στην PalaDozza θεωρείται υπερβολικά επικίνδυνη. Για αυτόν τον λόγο, η αστυνομία έχει υποβάλει επίσημο αίτημα ώστε η αναμέτρηση Βίρτους – Μακάμπι Τελ Αβίβ, που ήταν προγραμματισμένη για την Παρασκευή 21 του μήνα, να αναβληθεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, μετά τη διεξαγωγή του Davis Cup στο τένις».

Το παιχνίδι Βίρτους - Μακάμπι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Παρασκευη 21 Νοεμβρίου στις 21:30 και είναι για το πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.