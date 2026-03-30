Μπαρτζώκας: «Αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20 πόντους»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 94-101 με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του να αναφέρεται, λέγοντας πως αν η ομάδα του δεν είχε χαλαρώσει στο τέλος θα είχε κερδίσει 20 πόντους.

Επίσης μίλησε και για τη συνέχεια των «ερυθρολεύκων» αλλά και των «πρασίνων» στη EuroLeague στα δύσκολα ματς που ακολουθούν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός που κερδίσαμε. Και οι δύο ομάδες είχαμε απουσίες, δημιουργήθηκαν και πράγμμτα με την απουσία του Ναν και του Ντόρσεϊ στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς είχαμε και την απουσία που Φουρνιέ που μας δημιούργησε πρόβλημα στους γκαρντ και έπρεπε να παίξουμε με πιο ψηλά σχήματα. Σκοράραμε πάνω 100 πόντους και αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20 πόντους. Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνω δεν είχε και πολύ μεγάλο κίνητρο, αφού ακολουθεί κρίσιμο παιχνίδι στη EuroLeague όπως και εμείς παίζουμε κρίσιμο παιχνίδι στην EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι διαδικαστικό, το οποίο έχει την ιδιαίτερη μορφή του Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός.

Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για για διαφορετικούς λόγους το επόμενο για την EuroLeague. Πρέπει να κερδίσουμε είναι τέλος της χρονιάς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σωματική και αλλά και πνευματική κούραση, αλλά δεν υπάρχουν δικαιολογίες γιατί τώρα παίζονται τα πολλά πράγματα στη χρονιά».