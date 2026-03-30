Βαθμολογία της Stoiximan GBL: Ο Ολυμπιακός έκανε το 21-0, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 5 ήττες

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού και διευρύνοντας το αήττητο σερί του στη Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens το βράδυ της Δευτέρας 30/3, αφού επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 94-101 και συνεχίζει να οδηγεί αήττητος την κούρσα στη Stoiximan GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 21-0. Όσον αφορά τους «πράσινους», η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε τις πέντε ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Αποτελέσματα-23η αγωνιστική

Σάββατο 28/3

Κολοσσός-Άρης 92-96

ΠΑΟΚ-Προμηθέας 100-70

ΑΕΚ-Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29/3

Καρδίτσα-Πανιώνιος 85-72

Ηρακλής-Μαρούσι 72-91

Δευτέρα 30/3

Κατάταξη

Ολυμπιακός 21-0 Παναθηναϊκός 17-5 ΑΕΚ 15-6 ΠΑΟΚ 13-7 Περιστέρι 12-9 Άρης 12-7 Μύκονος 8-13 Ηρακλής 8-13 Κολοσσός 7-14 Προμηθέας 7-14 Καρδίτσα 6-15 Μαρούσι 5-17 Πανιώνιος 5-16

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Άρης

Επόμενη αγωνιστική (24η)

Σάββατο 4/4

16:00 Περιστέρι-Κολοσσός

16:00 Άρης-ΑΕΚ

16:00 Πανιώνιος-Ηρακλής

18:15 Προμηθέας-Παναθηναϊκός

18:15 ΠΑΟΚ-Καρδίτσα

Κυριακή 5/5