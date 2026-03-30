Βαθμολογία της Stoiximan GBL: Ο Ολυμπιακός έκανε το 21-0, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις 5 ήττες
Ο Ολυμπιακός έφυγε με το «διπλό» από το Telekom Center Athens το βράδυ της Δευτέρας 30/3, αφού επιβλήθηκε του Παναθηναϊκού με 94-101 και συνεχίζει να οδηγεί αήττητος την κούρσα στη Stoiximan GBL, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 21-0. Όσον αφορά τους «πράσινους», η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έφτασε τις πέντε ήττες στο πρωτάθλημα, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.
Αποτελέσματα-23η αγωνιστική
Σάββατο 28/3
- Κολοσσός-Άρης 92-96
- ΠΑΟΚ-Προμηθέας 100-70
- ΑΕΚ-Περιστέρι 64-74
Κυριακή 29/3
- Καρδίτσα-Πανιώνιος 85-72
- Ηρακλής-Μαρούσι 72-91
Δευτέρα 30/3
Κατάταξη
- Ολυμπιακός 21-0
- Παναθηναϊκός 17-5
- ΑΕΚ 15-6
- ΠΑΟΚ 13-7
- Περιστέρι 12-9
- Άρης 12-7
- Μύκονος 8-13
- Ηρακλής 8-13
- Κολοσσός 7-14
- Προμηθέας 7-14
- Καρδίτσα 6-15
- Μαρούσι 5-17
- Πανιώνιος 5-16
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Άρης
Επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 4/4
- 16:00 Περιστέρι-Κολοσσός
- 16:00 Άρης-ΑΕΚ
- 16:00 Πανιώνιος-Ηρακλής
- 18:15 Προμηθέας-Παναθηναϊκός
- 18:15 ΠΑΟΚ-Καρδίτσα
Κυριακή 5/5
- 13:00 Ολυμπιακός-Μύκονος
