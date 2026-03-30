Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Αποχώρησε κουτσαίνοντας ο Τζόουνς
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από το ντέρμπι και μάλιστα πήγε κατευθείαν στα αποδυτήρια, έχοντας πρόβλημα στη γάμπα.
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν ο μεγάλος άτυχος του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό - Ολυμπιακό.
Ο Αμερικανός αισθάνθηκε πόνο στη γάμπα και αποχώρησε χωλαίνοντας προς τον πάγκο, με τον Τζόουνς να πηγαίνει μάλιστα άμεσα προς τα αποδυτήρια.
Ο Τζόουνς, όπως αναφέρουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μάλλον έχει τράβηγμα, όμως οι εξετάσεις θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο αναφορικά με τον τραυματισμό του και το πόσο θα χρειαστεί ο παίκτης να μείνει εκτός.
