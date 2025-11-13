Παναθηναϊκός: Ο επόμενος αντίπαλός του και πότε παίζει
Ευκαιρία για ανάκτηση αυτοπεποίθησης και κυρίως για απαντήσεις από τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη διαβολοβδομάδα, καθώς πήρε δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη κόντρα σε Παρί και Ρεάλ.
Πλέον, η ομάδα του Έργκιν Άταμαν ετοιμάζεται για επιστροφή στο... σπίτι, καθώς για την επόμενη (12η) αγωνιστική, θα έχει αναμέτρηση στο Telecom Center Athens.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θα φιλοξενήσουν τη φιλόδοξη Ντουμπάι, η οποία προέρχεται από ισοπεδωτική εμφάνιση, επικρατώντας 102-86 του Ερυθρού Αστέρα, σπάζοντάς του το σερί των 7 νικών.
Η αναμέτρηση έχει οριστεί για την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:15.
Οι επόμενες 5 αγωνιστικές του Παναθηναϊκού:
12η αγωνιστική: Ντουμπάι (20/11, Μ)
13η αγωνιστική: Παρτίζαν (25/11, Μ)
14η αγωνιστική: Βαλένθια (5/12, Μ)
15η αγωνιστική: Ολίμπια Μιλάνο (11/12, Ε)
16η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε (16/12, Ε)
