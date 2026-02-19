Παπαπέτρου για Γιαννακόπουλο: «Είναι ο MVP του φετινού Παναθηναϊκού»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποθέωσε την προσπάθεια που κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τον Παναθηναϊκό την φετινή σεζόν.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου , τόνισε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν αφήνει τη χρονιά να πάει χαμένη και κάνει ό,τι μπορεί από πλευράς του για αυτό, ενώ ανέφερε πως έρχονται καλύτερες ημέρες για τον Παναθηναϊκό.

Τα όσα είπε ο Ιωάννης Παπαπέτρου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο:

«Στα δικά μου μάτια ο MVP είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Έβαλε πάρα πολλά χρήματα το καλοκαίρι και πόνταρε πολλά σε αυτή τη σεζόν. Η σεζόν δεν εξελίχθηκε ομαλά μέχρι στιγμής, αλλά περιμέναν όλοι κάτι καλύτερο. Αυτός ο άνθρωπος, με διάφορα πράγματα που συνέβησαν, είτε συμφωνεί ο κόσμος είτε διαφωνεί, ακόμη και με την επίπληξή του στην ομάδα, έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη, είτε για να φέρει τον Φαρίντ, είτε τον Χέιζ Ντέιβις. Αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να μην αφήσει τη σεζόν να πάει χαμένη. Είναι δύσκολο να συνεχίζεις να πιστεύεις και να προσπαθείς. Νομίζω πως έρχονται καλύτερες μέρες για τον Παναθηναϊκό».