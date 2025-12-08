Καταστροφική βραδιά για τη Ρεάλ, η οποία είδε τη Θέλτα να περνάει με 2-0 από τη Μαδρίτη και να την ρίχνει στο -4 από την κορυφή! Αποβλήθηκαν Καρέρας και Φραν Γκαρθία.

Στην αρχή της σεζόν έμοιαζε ασταμάτητη... Τις τελευταίες εβδομάδες ωστόσο μοιάζει ανήμπορη να βρει τα πατήματά της. Τακτικά και σε θέματα προσέγγισης της φιλοσοφίας της η Ρεάλ Μαδρίτης μοιάζει να βρίσκεται ξαφνικά πολύ μακριά από το blueprint που προσπάθησε να εφαρμόσει ο Τσάμπι Αλόνσο στις αρχές της σεζόν και από τον Νοέμβριο δεν σταματάει να το πληρώνει. Η τριάρα άλλωστε στο «Σαν Μαμές» άλλωστε αποδείχθηκε κάτι σαν... αναλαμπή, με τη Θέλτα του εντυπωσιακού Σβέντεμπεργκ να ξεγυμνώνει ξανά τους Μερένγκες με νίκη 2-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» που έχασε ξανά τον Μιλιτάο με νέο τραυματισμό, αλλά και τους Φραν Γκαρθία και Καρέρας με αποβολή.

Σε ένα πρώτο ημίχρονο που θα ξεχαστεί (πολύ) γρήγορα, η Ρεάλ άργησε να πάρει μπρος και απείλησε για πρώτη φορά κόντρα στη ροή του αγώνα με κεφαλιά του Μπέλιγχαμ που εξουδετέρωσε ο Ράντου (16΄). Έπρεπε να περάσουν πάνω από είκοσι λεπτά ώστε να απειλήσουν ξανά οι νωχελικοί γηπεδούχοι, οι οποίοι στο 38΄άγγιξαν το γκολ σε πλασέ του Γκιουλέρ από το ύψος του πέναλτι που έξυσε το δοκάρι.

Σβέντμπεργκ κι αποβολές το... ρεζουμέ του αγώνα

Τρία λεπτά αργότερα ο Κουρτουά αποσόβησε τα χειρότερα νικώντας τον Ντουράν από θέση βολής, με τον Ράντου να τον.... αντιγράφει στο 45+2΄και να απλώνει το χέρι για να νικήσει από κοντά τον Βινίσιους και να διατηρεί το 0-0 του ημιχρόνου. Η λογική όριζε πως η Ρεάλ όφειλε να εμφανιστεί βελτιωμένη μετά το ημίχρονο, αλλά εκείνη που επέστρεψε δριμύτερη ήταν η Θέλτα. Στο 54΄ο Σβέντμπεργκ, που πέρασε αλλαγή στο 46΄, τρύπωσε στην καρδιά της άμυνας και με εντυπωσιακό τελείωμα με το εξωτερικό άνοιξε το σκορ.

Οι Μαδριλένοι παρέμεναν σκιά τους εαυτούς τους, δεν έβγαζαν καμία αντίδραση και τα πράγματα πήραν ακόμα χειρότερη τροπή με την αποβολή του Φραν Γκαρθία στο 64΄, όταν ο Ισπανός κατάφερε να πάρει δυο κάρτες μέσα σε διάστημα ενός λεπτού. Στο 74΄ ο Μπαπέ σπατάλησε τη μοναδική ευκαιρία της Ρεάλ στο β΄μέρος με άστοχη λόμπα και στις καθυστερήσεις το γλυκό... έδεσε. Κυριευμένοι από τα νεύρα τους οι Μερένγκες τα έβαλαν με τον διαιτητή, ο οποίος μοίρασε μια σειρά από κίτρινες κάρτες και μια κόκκινη στον Καρέρας (90΄+3΄). Δευτερόλεπτα μετά η Θέλτα σφράγισε τη νίκη με αντεπίθεση, όταν ο Σβέντμπεργκ ντρίμπλαρε τον Κουρτουά και διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσάμπι Αλόνσο): Κουρτουά, Ασένθιο (54΄Ροντρίγκο), Μιλιτάο (24΄Ρούντιγκερ), Καρέρας, Φραν Γκαρθία, Τσουαμενί, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ (74΄Γκονζάλο Γκαρθία), Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Μπαπέ

Θέλτα (Κλαούντιο Χιράλδες): Ράντου, Ροντρίγκεθ, Στάρφλετ, Αλόνσο, Καρέιρα, Μινγκέθα (71΄Τζουντγκλά), Ρομάν, Μορίμπα, Ντουράν (46΄Σβέντμπεργκ), Θαραγόθα (71΄Ρουέντα), Ιγκλέσιας