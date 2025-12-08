Πινέδα: «Κουράζομαι, αλλά προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου»

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Ορμπελίν Πινέδα ήταν MVP της ΑΕΚ στη νίκη επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μεξικάνος άνοιξε το σκορ έπειτα από... πτήση και έκανε φοβερή δουλειά στη μεσαία γραμμή.

Ο διεθνής χαφ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στο κομμάτι της κούρασης από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ενώ αναφέρθηκε και στη δουλειά που γίνεται στο Δικέφαλο.

Οι δηλώσεις του Ορμπελίν Πινέδα

«Ο προπονητής μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι. Θέλαμε να το πάρουμε. Να συνεχίσουμε το σερί θετικών αγώνων που είμαστε αήττητοι. Συνεχίζουμε τη δουλειά με την ίδια νοοτροπία».

Για τα 8 γκολ που έχει πετύχει συνολικά με κεφαλιά και τρίτο με την ΑΕΚ: «Αυτό που προσπαθώ πάντα είναι να βάλω το δικό μου λιθαράκι, να βοηθήσω την ομάδα. Έχω βάλει κάποια γκολ.

Προσπαθώ να μπαίνω σε κάποιες φάσεις ως… έκπληξη μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, όποιος κι αν το βάλει το γκολ. Βάζω το δικό μου λιθαράκι. Δουλεύουμε όλοι μαζί, νικάμε όλοι μαζί και συνεχίζουμε όλοι μαζί».

Για το αν… κουράζεται ποτέ: «Για το ότι κουράζομαι, κουράζομαι! Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φροντίζω τον εαυτό μου, ώστε να μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους αγώνες, είτε είναι με την ΑΕΚ είτε με την εθνική.

Θεωρώ ότι τα πάω καλά. Θεωρώ ότι έχω μία ευλογία να μπορώ να τα βγάλω πέρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο περισσότερο γίνεται, για να μπορέσω να κουράζομαι στη συνέχεια».