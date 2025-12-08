Οι δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντί στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η «τεσσάρα» της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν ξεχωριστό παιχνίδι για τον Αρόλντ Μουκουντί, καθώς συμπλήρωσε τις 100 εμφανίσεις με τον Δικέφαλο στο στήθος, τιμήθηκε από τον Μάριο Ηλιόπουλο και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Μετά το ματς ο εκ των αρχηγών της Ένωσης μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV τόσο για αυτό το ορόσημο, όσο και για την ανοδική πορεία της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Αρόλντ Μουκουντί

«Νομίζω κάναμε καλό παιχνίδι. Παίξαμε καλά αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε τέλειο παιχνίδι από τη στιγμή που δεχτήκαμε ένα γκολ. Βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι.

Βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Είμαστε καλύτεροι σε σχέση με πριν από δυο μήνες. Δουλεύουμε και βελτιωνόμαστε κάθε μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο μέχρι τα Χριστούγεννα.

Θέλω να πρώτα από όλα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδα και μετά τους συμπαίκτες μου, τον προπονητή και τον κόσμο. Είμαι πολύ χαρούμενος. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτά τα συναισθήματα. Εύχομαι να είμαστε εδώ και στα 200».