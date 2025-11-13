Μπαρτσελόνα: Επίσημo του Πασκουάλ, συμφώνησε μέχρι το 2028
Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο εκλεκτός της Μπαρτσελόνα και αναμένεται άμεσα να ανακοινωθεί από την διοίκηση της ομάδας. Λίγο αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση από την Mundo Deportivo, αφού το ισπανικό Μέσο τόνισε πως οι Καταλανοί συμφώνησαν με τον Πασκουάλ για τρία χρόνια.
Και το θέμα έγινε επίσημο, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει ισχύ μέχρι το 2028.
Από τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς στην ιστορία των blaugrana. Ο Πασκουάλ στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο της Μπάρτσα είχε μια Euroleague το 2010 κόντρα στον Ολυμπιακό, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα, όντας ένας από τους πιο αγαπητούς προπονητές και ανθρώπους στην ιστορία του συλλόγου.
Δείτε ΕπίσηςΜπαρτσελόνα, Πασκουάλ: Ένα βήμα από τη συμφωνία
L’entrenador de Gavà torna al Barça després de nou temporades i signa un contracte fins el 2028. 𝐁𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭, 𝐗𝐚𝐯𝐢! 😍— Barça Basket (@FCBbasket) November 13, 2025
Més informació, aquí 👇https://t.co/khWvgdZpmg
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.