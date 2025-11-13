Ο Τσάβι Πασκουάλ είναι με κάθε επισημότητα προπονητής της Μπάρτσα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Τσάβι Πασκουάλ είναι ο εκλεκτός της Μπαρτσελόνα και αναμένεται άμεσα να ανακοινωθεί από την διοίκηση της ομάδας. Λίγο αργότερα ήρθε η επιβεβαίωση από την Mundo Deportivo, αφού το ισπανικό Μέσο τόνισε πως οι Καταλανοί συμφώνησαν με τον Πασκουάλ για τρία χρόνια.

Και το θέμα έγινε επίσημο, με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την επιστροφή του μετά από 9 χρόνια. Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει ισχύ μέχρι το 2028.

Από τους πιο επιτυχημένους τεχνικούς στην ιστορία των blaugrana. Ο Πασκουάλ στην προηγούμενη θητεία του στον πάγκο της Μπάρτσα είχε μια Euroleague το 2010 κόντρα στον Ολυμπιακό, 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και τρία Κύπελλα, όντας ένας από τους πιο αγαπητούς προπονητές και ανθρώπους στην ιστορία του συλλόγου.