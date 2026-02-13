Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα Τσάβι Πασκουάλ ανέλυσε την ήττα από την Παρί στη Βαρκελώνη και εστίασε στα προβλήματα.

Η Μπαρτσελόνα στραπατσαρίστηκε στη Βαρκελώνη από την παρέα του Ναντίρ Ιφί της Παρί για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Ο Τσάβι Πασκουάλ στάθηκε αρκετά στις σημαντικές απουσίες του Κέβιν Πάντερ και του Τόμας Σατοράνσκι, οι οποίες έχουν αποδυναμώσει αρκετά τους Καταλανούς.

Μάλιστα, στις απουσίες του πόιντ γκαρντ Τόμας Σατοράνσκι και του σούτινγκ γκαρντ Κέβιν Πάντερ προστέθηκε την Πέμπτη (12/2) και ο Γιαν Βέσελι, ο οποίος απέναντι στην Παρί αγωνίστηκε μόλις επτά λεπτά, καθώς ένιωσε ξανά ενοχλήσεις. Ο Τσέχος σέντερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, γεγονός που αποτελεί ακόμη ένα «καμπανάκι» για την Μπαρτσελόνα, μία εβδομάδα πριν από το Κύπελλο, στο οποίο η ομάδα θα φτάσει σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη αγωνιστική κατάσταση.

«Εδώ και καιρό όλα είναι διαλυμένα και επιβιώνουμε όπως μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε… Έχουμε ό,τι έχουμε. Σήμερα τα παιδιά τα έδωσαν όλα, αλλά δεν τα κάναμε σωστά. Χρειαζόμαστε τους παίκτες μας σε άριστη κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα δούμε ποιοι θα παίξουν απέναντι στη Μανρέσα», δήλωσε με την απογοήτευση «ζωγραφισμένη» στο πρόσωπο του ο Καταλανός τεχνικός.

Παρά τα προβλήματα, ο Τσάβι Πασκουάλ δεν καταλόγισε έλλειψη προσπάθειας στους παίκτες του σε έναν αγώνα όπου η ομάδα του ήταν άστοχη επιθετικά και δεν είχε την απαιτούμενη ενέργεια για να ανταποκριθεί στο σκληρό, σωματικό παιχνίδι που επέβαλε η Παρί.

«Είχαμε τρεις βασικούς παίκτες εκτός αγώνα και αυτό συσσωρεύεται. Όσοι αγωνίζονται πρέπει να είναι άψογοι. Σήμερα μας έλειψε η καλύτερη επιθετική λειτουργία. Είναι απλό, με 74 πόντους δεν μπορείς να κερδίσεις την Παρί», κατέληξε.



