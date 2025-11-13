Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων της ημέρας (13/11) στη Εuroleague, με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκό.

Συνεχίζεται η 11η αγωνιστική της Euroleague σήμερα, Πέμπτη 13/11, με πέντε παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μαδρίτη όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται απευθείας από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 21:00, Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 4) και ο Ερυθρός Αστέρας τη Μονακό (Νova Sports 5).

Στις 21:45 ακολουθεί το Παρί - Βαλένθια (Νοva Sports start) και στις 22:00 το Μακαμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια (Nova Sports 6).

