Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague
Συνεχίζεται η 11η αγωνιστική της Euroleague σήμερα, Πέμπτη 13/11, με πέντε παιχνίδια.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη Μαδρίτη όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στις 21:45, με το ματς να μεταδίδεται απευθείας από το Nova Sports prime. Νωρίτερα, στις 21:00, Η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports 4) και ο Ερυθρός Αστέρας τη Μονακό (Νova Sports 5).
Στις 21:45 ακολουθεί το Παρί - Βαλένθια (Νοva Sports start) και στις 22:00 το Μακαμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια (Nova Sports 6).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Φενέρμπαχτσε - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Nova sports 4)
- Ερυθρός Αστέρας - Μονακό (21:00, Nova Sports 5)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παναθηναϊκός (21:45, Νοva Sports prime)
- Παρί - Βαλένθια (21:45, Nova Sports start)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπασκόνια (22:00, Νοva Sports 6)
