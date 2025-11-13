Το απόλυτο κοντράστ για Έβανς σε 88 δευτερόλεπτα: Δεν το πίστευε ο Γάλλος σπίκερ (vid)

Η απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων στο ΣΕΦ για τον Κίναν Έβανς στο παινίδι του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις.

Το χθεσινό παιχνίδι στο ΣΕΦ μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ζαλγκίρις, είναι σα να μην έγινε λόγω του νέου σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς. Ουδείς πρόκειται να θυμάται κάτι σχετικά με το αγωνιστικό μέρος του, καθώς άπαντες έχουν στο μυαλό τους την απίστευτη εναλλαγή συναισθημάτων που υπήρξε κατά την διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου.

Από τη μία είχαμε την αποθέωση του 29χρονου γκαρντ κατά την είσοδό του στο παιχνίδι, στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό στην Euroleague και από την άλλη τη νεκρική σιγή που επικράτησε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τον τραυματισμό του και ειδικά από τη στιγμή που άπαντες κατάλαβαν πως πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Κάτι που επιβεβαιώθηκε με την ιατρική γνωμάτευσης που αναφέρει πως ο Αμερικάνος έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα.

Αυτή λοιπόν η εναλλαγή συναισθημάτων καταγράφηκε σε ένα video 88 δευτερολεπτών που πραγματικά είναι συγκλονιστικό... Σε αυτό μπορείτε να ακούσετε και τον δημοσιογράφο που περιέγραφε το ματς για την γαλλική τηλεόραση να μην μπορεί να πιστέψει αυτό που έβλεπε, με την κακοτυχία του Κίναν Έβανς

Δείτε το video...