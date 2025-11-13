Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις: Τα highlights της αναμέτρησης
Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις που επισιάστηκε από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.
Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.
Δείτε τα highlights
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.