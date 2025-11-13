Δείτε τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις που επισιάστηκε από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Ο Ολυμπιακός ισοπέδωσε τη Ζάλγκιρις με 95-78 για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague. Τα πάντα όμως πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, με όλο το ΣΕΦ να παγώνει από τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, που αποχώρησε από το παρκέ φωνάζοντας «no way» μόλις δύο λεπτά και ένα δευτερόλεπτο από την είσοδό του.