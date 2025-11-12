Έβανς: Το βίντεο με τον τραυματισμό του
Ο Κίναν Έβανς αγωνίστηκε μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, αποχωρώντας με τραυματισμό που «πάγωσε» το ΣΕΦ.
Ο Αμερικανός έχει ήδη μεταφερθεί για εξετάσεις, με όλων τη σκέψη στο ΣΕΦ να είναι σε εκείνον. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Έβανς τραυματίστηκε στα 15.7'' πριν το τέλος της 1ης περιόδου, χωρίς να εμπλέκεται κάποιος αντίπαλος.
Με τον ίδιο να τα βάζει με τη τύχη του, φωνάζοντας «No Way».
Το βίντεο με τον τραυματισμό του Έβανς
So tough to watch 💔— SKWEEK (@skweektv) November 12, 2025
Back from injury… and now this again.
Stay strong, Keenan 🙏 pic.twitter.com/xLImbpSVau
