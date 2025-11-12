Έβανς: Το βίντεο με τον τραυματισμό του

Κίναν Έβανς
Δείτε το βίντεο και τη στιγμή στην οποία ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις.

Ο Κίναν Έβανς αγωνίστηκε μόλις ένα λεπτό και 16 δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, αποχωρώντας με τραυματισμό που «πάγωσε» το ΣΕΦ.

Ο Αμερικανός έχει ήδη μεταφερθεί για εξετάσεις, με όλων τη σκέψη στο ΣΕΦ να είναι σε εκείνον. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Έβανς τραυματίστηκε στα 15.7'' πριν το τέλος της 1ης περιόδου, χωρίς να εμπλέκεται κάποιος αντίπαλος.

Με τον ίδιο να τα βάζει με τη τύχη του, φωνάζοντας «No Way».

Το βίντεο με τον τραυματισμό του Έβανς

