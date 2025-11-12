Ο Κίναν Έβανς είναι έτοιμος για τη μεγάλη του επιστροφή στην EuroLeague, μιας και βρίσκεται στη 12άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η μεγάλη επιστροφή του Κίναν Έβανς σε 12άδα αναμέτρησης EuroLeague είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις (21:15, Live στο Gazzetta), την πρώην ομάδα του Αμερικανού, με εκείνον να βρίσκεται στη 12άδα, όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Φρανκ Νιλικίνα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους και έτσι ο Κίναν Έβανς, μετά την επιστροφή του στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, μπήκε στους 12 του Ολυμπιακού για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Πέραν του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός επίσης τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις