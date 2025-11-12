Ολυμπιακός - Ζάλγκιρις: Με Έβανς η 12άδα των Πειραιωτών, ποιοι έμειναν εκτός
Η μεγάλη επιστροφή του Κίναν Έβανς σε 12άδα αναμέτρησης EuroLeague είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις (21:15, Live στο Gazzetta), την πρώην ομάδα του Αμερικανού, με εκείνον να βρίσκεται στη 12άδα, όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Ο Φρανκ Νιλικίνα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στους οπίσθιους μηριαίους και έτσι ο Κίναν Έβανς, μετά την επιστροφή του στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, μπήκε στους 12 του Ολυμπιακού για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague.
Πέραν του τραυματία Φρανκ Νιλικίνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός επίσης τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου και Κώστα Αντετοκούνμπο.
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις
- Τόμας Γουόκαπ
- Σέιμπεν Λι
- Κίναν Έβανς
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Σακίλ ΜακΚίσικ
- Τάισον Γουόρντ
- Κώστας Παπανικολάου
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.