Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με Χεζόνια ενόψει Παναθηναϊκού, τι είπε ο Σέρτζιο Σκαριόλο
Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την ήττα στον ισπανικό «εμφύλιο» με τη Βαλένθια εκτός έδρας με 89-76, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να μην γνωρίζει εάν θα τον έχει στη διάθεσή του τον Μάριο Χεζόνια ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία.
Ο Κροάτης φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στην μέση, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στους «πράσινους» στη Μαδρίτη για την 11η αγωνιστική της Euroleague.
Ο τεχνικός των Μαδριλένων είπε για τον Χεζόνια ότι «δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν αγωνίστηκε την περασμένη Κυριακή λόγω προβλήματος στη μέση. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της Πέμπτης».
