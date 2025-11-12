Πρόβλημα στη μέση αντιμετωπίζει ο Μάριο Χεζόνια, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη (13/11, 21:45).

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώρισε την ήττα στον ισπανικό «εμφύλιο» με τη Βαλένθια εκτός έδρας με 89-76, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να μην γνωρίζει εάν θα τον έχει στη διάθεσή του τον Μάριο Χεζόνια ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Ισπανία.

Ο Κροάτης φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στην μέση, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στους «πράσινους» στη Μαδρίτη για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο τεχνικός των Μαδριλένων είπε για τον Χεζόνια ότι «δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν αγωνίστηκε την περασμένη Κυριακή λόγω προβλήματος στη μέση. Ελπίζουμε να είναι έτοιμος στο παιχνίδι της Πέμπτης».