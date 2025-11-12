Ο Παναθηναϊκός, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κένεθ Φαρίντ, πήρε τη νίκη μέσα στην έδρα της Παρί (95-101) και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα. Δείτε τα Highlights της αναμέτρησης.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από την έδρα της Παρί (95-101) και ανέβηκε στο 6-4 στην φετινή EuroLeague.

Οι Πράσινοι είχαν σε μεγάλη μερα τους Φαρίντ, Σλούκα, Μήτογλου, Σορτς και Ναν, φτάνοντας έτσι σε μια πολύτιμη νίκη.