Ο προπονητής της Παρί Φρανσέσκο Ταμπελίνι μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό AKTOR αναφέρθηκε στην ήττα της ομάδας του και την παρουσία του Τι Τζέι Σορτς.

Η Παρί ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό AKTOR και ο προπονητής της ομάδας Φρανσέσκο Ταμπελίνι εστίασε στην επιστροφή του Τι Τζέι Σορτς που έκανε μια εμφάνιση από το πρόσφατο παρελθόν.

«Για εμάς πονάει γιατί είναι ακόμα ένα ματς που δεν καταφέραμε να τελειώσουμε με τον σωστό τρόπο. Παλέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο και δείξαμε αντοχή. Δεν ήταν αρκετό. Επιτέθηκαν καλά και σκόραραν. Είναι μπάσκετ και αυτό οδήγησε στη νίκη τους. Είναι σημαντικό να ανασυνταχτούμε και να βρούμε τον τρόπο όταν έχουμε ένα σερί να κρατήσουμε την συνέπεια και αντί να είμαστε στο +4 να είμαστε στο +10. Αυτό θα μας δώσει αυτοπεποίθηση» δήλωσε αρχικά ο Φρανσέσκο Ταμπελίνι.

«Είναι μέρος του συστήματος. Είχαν ένα καλό σερί και η άλλη πεντάδα δεν έπαιξε τρομερά επιθετικά. Εκείνη τη στιγμή ήταν ανάποδα τα πράγματα. Έχει να κάνει με τη συνέπεια. Δεχθήκαμε κάρφωμα και τρίποντο πριν τις αλλαγές. Το διάστημα πριν τις αλλαγές τους επέτρεψε να επιστρέψουν. Πρέπει να ξαναδώ το ματς. Αλλά είμαι βέβαιος ότι το κάρφωμα του Φαρίντ και το τρίποντο είναι πριν τις αλλαγές. Πρέπει να ξαναδώ το ματς» επισήμανε.

Όσον αφορά την απόδοση της ομάδας του, είπε: «Βρίσκουμε τον τρόπο να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αν θέλουμε να είμαστε επιτυχημένοι σε αυτό το επίπεδο, που για πολλούς από εμάς είναι κάτι νέο, πρέπει να έχουμε συνέπεια και να παίζουμε όπως στην αρχή του δεύτερη ημιχρόνου από νωρίς. Αυτό θα οδηγήσει σε διαφορετικό ματς. Είναι μία διαδικασία που μαθαίνουμε. Εμπιστεύομαι την ομάδα μου πως θα το μάθει γρήγορα».

Για τον Τι Τζέι Σορτς, σχολίασε: «Στο τέλος, δυστυχώς για εμάς, έμοιαζε σαν τον παλιό Τι Τζέι. Έβαλε μεγάλα σουτ, πήρε σωστές αποφάσεις. Τελείωνε τις φάσεις αλλά δημιουργούσε και για τους συμπαίκτες του. Είναι πολύ καλός παίκτης και δεν μου κάνει εντύπωση. Θα μπορούσαμε να τον ε είχαμε μαρκάρει λίγο καλύτερα. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τον Τι Τζέι. Είναι τρομερός παίκτης, έφτιαξε μεγάλες φάσεις. Βρήκε την αυτοπεποίθησή του εναντίον μας στην τέταρτη περίοδο».

Για τον Αγιαγί, παρατήρησε: «Βελτιώνεται. Πρέπει να βελτιωθεί περισσότερο για να γίνει η καλύτερή του εκδοχή. Βρίσκει αυτοπεποίθηση. Όσο συνεχίζει να βελτιώνεται, όταν έχει ματς που δε σκοράρει ή δυσκολεύεται, βοηθάει στην άμυνα και δεν χάνει αυτοπεποίθηση, επιτίθεται και δημιουργεί για την ομάδα. Είναι θέμα χρόνου. Θα καταφέρει να είναι καλός παίκτης με συνέπεια. Είναι καλά νέα για εμάς ότι είχε μία καλή εμφάνιση σε ματς της Euroleague».

Και κατέληξε: «Προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα ματς. Πρέπει να βελτιωθούμε και να αποφύγουμε μερικά λάθη που επαναλαμβάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πιέσουμε τους εαυτούς μας να είμαστε η καλύτερη εκδοχή μας. Δεν είμαστε ακόμα εκεί και αυτό μας δίνει αυτοπεποίθηση».

