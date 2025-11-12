Οι δηλώσεις του Ντίνου Μήτογλου μετά το φινάλε της αναμέτρησης της Παρί με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague και το κατάφερε κόντρα στην Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα σε ένα πολύ απαιτητικό ματς, όπου πήρε τη νίκη με 95-101.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα κι ένα μπλοκ σε 21'38" που πάτησε παρκέ συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Έλληνας φόργουορντ μίλησε για το ντεμπούτο του Κένεθ Φαρίντ, αλλά και για τη δική του κορυφαία εμφάνιση.

Αναλυτικά

Για το ματς: «Είναι σημαντικό ότι κερδίσαμε την Παρί, δεν παίζει το κλασικό ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρέπει να ξεκουράσουμε τα κορμιά μας, γιατί μας περιμένει ένα δύσκολο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Για τον Φαρίντ: «Όλοι γνωρίζουμε την καριέρα που έχει κάνει. Μας αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή, το ίδιο ισχύει και από την πλευρά μας. Είναι εξαιρετικό παιδί και πολύ καλός χαρακτήρας».

Για την εμφάνιση του: «Είναι από τις μέρες που νιώθεις πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσεις να δουλεύεις και να μην τα παρατάς. Το μπάσκετ είναι παιχνίδι ψυχολογίας».