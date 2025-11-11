Παρί - Παναθηναϊκός: «Πρασίνισε» το Παρίσι, περισσότεροι από 1000 φίλαθλοι
Με νίκη θέλει να ξεκινήσει τη διαβολοβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι πράσινοι παίζουν στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (22:00, Novasports Prime), ένα πολύ απαιτητικό ματς.
Δίπλα στην ομάδα βρέθηκαν περισσότεροι από 1000 φίλοι του τριφυλλιού που έδωσαν δυναμικά το παρών στην «Accor Arena». Συγκεκριμένα, κάθονται στο πέταλο αλλά και πολλοί είναι διασκορπισμένοι σε όλο το γήπεδο θέλοντας να δώσουν μεγάλη ώθηση στην ομάδα τους.
#PAOFans always by our side 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/yqJunOGpGt— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025
