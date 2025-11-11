Δυναμικό παρών περισσότερων από 1000 φιλάθλων στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρί στη γαλλική πρωτεύουσα.

Με νίκη θέλει να ξεκινήσει τη διαβολοβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι πράσινοι παίζουν στο Παρίσι κόντρα στην Παρί (22:00, Novasports Prime), ένα πολύ απαιτητικό ματς.

Δίπλα στην ομάδα βρέθηκαν περισσότεροι από 1000 φίλοι του τριφυλλιού που έδωσαν δυναμικά το παρών στην «Accor Arena». Συγκεκριμένα, κάθονται στο πέταλο αλλά και πολλοί είναι διασκορπισμένοι σε όλο το γήπεδο θέλοντας να δώσουν μεγάλη ώθηση στην ομάδα τους.