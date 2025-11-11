Φαρίντ: «Θα βλέπετε τον Manimal σε κάθε ματς - Με εντυπωσίασε ο Ναν στην πρώτη του χρονιά»

Ο Κένεθ Φαρίντ μιλώντας στο pamestoixima αναφέρθηκε στους λόγους που αποφάσισε να πάει στον Παναθηναϊκό, στάθηκε στον Κέντρικ Ναν ενώ έδωσε και μια υπόσχεση.

Ο Αμερικανός σέντερ θα βρεθεί στο πράσινο ρόστερ για τους επόμενους δύο μήνες και μιλώντας στο pamestoixima αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις και αλλά και στην επόμενη ημέρα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Για το τι τον παρότρυνε περισσότερο στο να πάει στον Παναθηναϊκό: «Οι οπαδοί, οι οπαδοί. Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω μπροστά στο κοινό, στην κραυγή που βγάζουν και στην ενέργεια που δίνουν. Ανυπομονώ να παίξω μπροστά σε αυτό το κοινό».

Για την επανένωσή του με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ήταν ο rookie μου όταν μπήκα στο ΝΒΑ. Πάντα πίστευα ότι ο Χουάντσο είναι σπουδαίος παίκτης και δουλεύει σκληρά».

Για το αν η παρουσία του Χουάντσο τον κάνει να νιώθει πιο ασφαλής: «Νιώθω ασφαλής όπου κι αν πάω, γιατί η ενέργειά μου ήταν πάντα θετική και πάντα φέρνω θετική ενέργεια γύρω μου».

Για το τι θα ήθελε να ξέρουν για εκείνον εκτός παρκέ: «Στην πραγματικότητα είμαι ένα πολύ χαρούμενο άτομο, είμαι σαν ένα μεγάλο παιδί. Αν και στο γήπεδο βγάζω μία περσόνα που μπορεί να φαίνεται λίγο τρομακτική ή επιβλητική. Αυτός είναι απλώς ο τρόπος που είμαι».

Για το αν του έκανε εντύπωση κάποιος παίκτης: «Ήταν η πρώτη χρονιά του Κέντρικ, ήρθε εδώ και κυριάρχησε στο πρωτάθλημα».

Για το τι θα έκανε αν δεν υπήρχε το μπάσκετ: «Λατρεύω το βόλεϊ, οπότε θα ήμουν πάλι αθλητής».

Για το τι παρεξηγούν σε εκείνον: «Οι άνθρωποι νομίζουν μερικές φορές ότι είμαι κακός εξαιτίας του τρόπου που παίζω μπάσκετ. Είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός».

Για το αν θα δούμε το «Green Manimal»: «Κάθε φορά που δένω τα παπούτσια μου για να παίξω, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Οπότε ναι, θα δείτε τον "Manimal" αυτή τη σεζόν. Κάθε μέρα, σε κάθε αγώνα».