Η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Μάλαγα με κομβικό Βέσελι
Η Μπαρτσελόνα λύγισε τη Μάλαγα με 97-91, για την 24η αγωνιστική της ισπανικής λίγκας, και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 16-8, στην τελική ευθεία της regular season.
Ο Γιαν Βέσελι ηγήθηκε επιθετικά των Καταλανών, σημειώνοντας 18 πόντους με 5/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές και 7 ριμπάουντ στα 22:24 που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Από εκεί και πέρα, ο Ντάριο Μπριθουέλα πρόσθεσε 17 πόντους με 5/9 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ ο Κέβιν Πάντερ σημείωσε 11 πόντους και μοίρασε 2 ασίστ.
Για τη Μάλαγα, ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.
Πλέον οι «μπλαουγκράνα» στρέφονται στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις, για την 35η αγωνιστική της EuroLeague (2/4, 20:00)
Τα δεκάλεπτα: 22-17, 47-41, 74-69, 97-91.
