Μονακό: «Διαδικαστικό, όχι τιμωρία»
Απάντηση στην τιμωρία της Euroleague, εξέδωσε η Μονακό, τονίζοντας, πως η ομάδα τηρεί τις οικονομικές βάσεις και πως είναι σταθερές.
Επίσης η ομάδα του Πριγκιπάτο, αναφέρθηκε στον σεβασμό των υπευθύνων προς τους κανονισμούς και προς το Financial Fair Play και πως παραμένουν απολύτως προσηλωμένοι στους στόχους τους.
Αναλυτικά η ανάρτηση της Μονακό:
L'AS Monaco Basket confirme avoir été informée d'une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l'EuroLeague Basketball, à la suite d'une demande de la Commission de contrôle de gestion.— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 10, 2025
🔗 Le communiqué 👇 https://t.co/euAhovw2Tr#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/7ugJkhKUE1
