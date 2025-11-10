Μονακό: «Διαδικαστικό, όχι τιμωρία»

Η Μονακό με επίσημη ανάρτηση στα social media, πήρε θέση για το προσωρινό μέτρο που της επέβαλε η Euroleague, αναφέροντας πως οι οικονομικές τους βάσεις είναι σταθερές.

Απάντηση στην τιμωρία της Euroleague, εξέδωσε η Μονακό, τονίζοντας, πως η ομάδα τηρεί τις οικονομικές βάσεις και πως είναι σταθερές.

Επίσης η ομάδα του Πριγκιπάτο, αναφέρθηκε στον σεβασμό των υπευθύνων προς τους κανονισμούς και προς το Financial Fair Play και πως παραμένουν απολύτως προσηλωμένοι στους στόχους τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μονακό:

