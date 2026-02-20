Η Μονακό επικράτησε στον προημιτελικό -«θρίλερ» κόντρα στο Στρασβούργο και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας.

Απίστευτο φινάλε εκτυλίχθηκε στο «Τσασενέλ ντου Πουατού» με τη Μονακό να επικρατεί του Στρασβούργο με 80-79 και να... σφραγίζει το εισιτήριό της στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, παρόλο που είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο της αναμέτρησης μέχρι το 35', καθώς ήταν μπροστά με +7, είδε την αντίπαλό της να βγάζει αντίδραση και να κάνει ντέρμπι τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Συγκεκριμένα οι Μονεγάσκοι λόγω της ευστοχίας του Μίροτιτς στο πρώτο από τα δύο ζευγάρια βολών όπου εκτέλεσε κατάφερε να πάρει το πάνω «χέρι» στο σκορ και στη συνέχεια να βγάλει την άμυνα στον Κιν που αστόχησε σε λέι απ, χάνοντας την ευκαιρία να ξανά βάλει μπροστά την ομάδα του.

Οι τυπικά γηπεδούχοι κατέβασαν το ριμπάουντ και ο Μίροτιτς πήγε εκ νέου στη γραμμή των βολών, όπου έκανε το 0/2, όμως για ακόμη μία φορά οι περσινοί φιναλίστ της EuroLeague πήραν το επιθετικό ριμπάουντ και... κλείδωσαν τη νίκη και την πρόκρισή τους στα ημιτελικά του θεσμού.

Κορυφαίος για του νικητές ήταν ο Νίκολα Μίροτιτς ο οποίος τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Έλι Οκόμπο με 15π.

Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο εξαιρετικός, αλλά μοιραίος Κιν που έχασε λέι απ στο τέλος και πήγαν χαμένοι οι 26 πόντοι που πέτυχε. Τρομερός και ο Ντέιβις που έβαλε 24π.

Η Μονακό θα παίξει με τη Σολέ που απέκλεισε τη Βιλερμπάν, με τον ημιτελικό να είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (21/02, 19:30).

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 51-42, 75-63, 90-89.

Μονακό (Σπανούλης) Μίροτιτς 17π., Οκόμπο 15π, Στραζέλ 11π., Τάις 11π., Μπεγκαράν 10π., Ταρπέι 10π.,Τζέιμς 9π., Μπλόσομγκεϊμ 5π., Μισινώ 2π.

Στρασβούργο (Γκάιλτς): Κιν 26π, Ντέιβις 24π., Μπράουν 17π., Ν’Ντόγε 11π., Πφίστερ 4π. (10ριμπ.), Τρεφλ 3π., Τζόζεφ 2π. (6ριμπ.), Τραορέ 2π.