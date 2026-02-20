Ο προπονητής της Μονακό Βασίλης Σπανούλης συναντήθηκε με τον Τόνι Πάρκερ στο περιιθώριο του αγώνα των μονεγάσκων με το Στρασβούργο στον προημιτελικό του Γαλλικού Κυπέλλου.

Η Μονακό ξεπέρασε το εμπόδιο (90-89) του Στρασβούργου στα προημιτελικά του Γαλλικού Κυπέλλου και πήρε το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθεί με τη Σολέ η οποία απέκλεισε τη Βιλερμπάν.

Ωστόσο, η κορυφαία στιγμή του αγώνα εκτυλίχθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στον Βασίλη Σπανούλη και τον Τόνι Πάρκερ. Ο Έλληνας τεχνικός της Μονακό και ο Γάλλος άλλοτε σούπερ σταρ του ΝΒΑ συνδέονται με φιλία ετών.

Όταν ο Πάρκερ έγινε αντιληπτός από τον Σπανούλη οι δυο legend του μπάσκετ αγκαλιάστηκαν και είχαν μια πολύ σύντομη συνομιλία, πριν ο προπονητής των μονεγάσκων πάει στη θέση του για να δώσει τις τελευταίες οδηγίες στους παίκτες του.

Ανάμεσα τους υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση, η οποία κρατάει πολλά χρόνια. Από τότε που βρίσκονταν ως αντίπαλοι στο παρκέ με τις Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Γαλλίας.