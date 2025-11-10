Ο Ρομπ Γκρέϊ έκανε μεγάλη εμφάνιση στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό οδηγώντας τον Προμηθέα στη νίκη, με την αφύπνιση του Αμερικανού γκαρντ να οφείλεται εν πολλοίς στην συζήτηση που είχε με τον προπονητή του Γιώργο Λιμνιάτη.

Δυο ημέρες πριν αναχωρήσει η αποστολή του Προμηθέα για τη Ρόδο και τον πολύ σημαντικό αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό, ο Γιώργος Λιμνιάτης έκανε μια μεγάλη συζήτηση με τον Ρομπ Γκρέϊ.

Ο Αμερικανός γκαρντ αποκτήθηκε από την ομάδα της Πάτρας για να της δώσει την ώθηση που χρειάζονταν για να υλοποιήσει τους στόχους της. Ωστόσο, με εξαίρεση την σταθερά πολύ καλή παρουσία του Γκρέϊ στο Super Cup της Ρόδου, ο Αμερικανός άσος είχε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του.

Ο Έλληνας τεχνικός λοιπόν μίλησε αρκετά με τον Γκρέϊ, εξηγώντας του τι θέλει από εκείνον και τον πίεσε πολύ, καθώς τον πιστεύει. Το αποτέλεσμα ήταν να αντιδράσει θετικά ο παίκτης στο κλειστό της Καλλιθέας στη Ρόδο για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, να σημειώσει 24 πόντους (2 ριμπ., 3 ασίστ, 2 κλεψ. σε 37:17 λεπτά συμμετοχής) και να είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας της νίκης για τους Πατρινούς.

Βέβαια, από τη μια υπήρξε η αγωνιστική ανάκαμψη του Ρομπ Γκρέϊ, αλλά από την άλλη ο Πόλι Πόλικαπ που έχει ένα υψηλό συμβόλαιο, παραμένει στα... πιτς, καθώς δεν έχει βοηθήσει την ομάδα όσο θα περίμενε.

Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ δεν έχει πείσει ότι μπορεί να βοηθήσει, γι’ αυτό και βρίσκεται εκτός εξάδας ξένων.

