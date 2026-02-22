Η Μονακό επικράτησε εύκολα της Σολέ με 115-83 και προκρίθηκε με άνεση στον μεγάλο τελικό του Leaders Cup της Γαλλίας.

Εύκολο βράδυ είχε η Μονακό, αφού επικράτησε της Σολέ με 115-83 και προκρίθηκε με άνεση στον τελικό του Leaders Cup της Γαλλίας.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, έχοντας πλουραλισμό την επίθεσή της, σκοράροντας 64 πόντους στο πρώτο ημίχρονο δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην αντίπαλό της και πανηγύρισε τη νίκη που συνοδεύτηκε με την πρόκριση.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μπεγκάριν και ο Ντιάλο που πέτυχαν αμφότεροι από 18 πόντους, ενώ για τους ηττημένους, μεστή εμφάνιση έκανε ο ΜαΚνις με 17π και ο Αγιαγί με 15!

Στον τελικό θα παίξει με τη Λεμάν την Κυριακή (22/02).

Τα δεκάλεπτα: 31-20, 64-42, 88-75, 115-83

Μονακό (Σπανούλης): Μπεγκάριν 18π. (7ριμπ.), Ντιάλο 17π., Τζέιμς 15π., Οκόμπο 15π.(10ασ.), Τάις 14π., Μίροτιτς 12π. Μπλόσομγκέιμ 9π., Στραζέλ 7π., Τάρπεϊ 3π., Νέντοβιτς 2π.

Σολέ (Λεφρανσουά): ΜαΚνις 17π., Αγιαγί 15π., Ντε Σόουσα 11π, Κάμπελ 9π., Τζάστισ 8π., Ντιάρα 6π. (8ριμπ.), Γκόλστον 6π., Ουάχαντ 4π, Νανσί 3π., Άγκμπο 2π. Ντιουάρα 2π.