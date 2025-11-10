Παίκτης της Μακάμπι είναι και επίσημα ο Λούντμπεργκ.

Το «Telesport» αποκάλυψε πως ο Δανός γκαρντ συμφώνησε να μετακομίσει στο Ισραήλ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε πως η Παρτίζαν θα του καταβάλει αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ, ενώ η Μακάμπι θα αναλάβει το υπόλοιπο ποσό, περίπου 800.000 ευρώ, καλύπτοντας έτσι το συνολικό συμβόλαιο του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ.

Πριν δύο μέρες είχε έρθει η ανακοίνωση της Παρτίζαν για τη λύση της συνεργασίας και τον παίκτη να προετοιμάζεται για Μακάμπι. Και το πρωί της Δευτέρας οι Ισραηλινοί το έκαναν επίσημο, βάζοντας ποιότητα στην περιφέρεια τους.

Αυτή θα είναι η τέταρτη ομάδα στη Euroleague, καθώς φόρεσε τη φανέλα των ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Βίρτους και Παρτίζαν. Στη διοργάνωση έχει 9 πόντους κατά μέσο όρο με 2.2 ασίστ και ριμπάουντ.