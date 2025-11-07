Ο Ίφε Λούντμπεργκ αποχωρεί από το Βελιγράδι και μετακομίζει στο Τελ Αβίβ, με τη Μακάμπι να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του με την Παρτίζαν.

Ο Ίφε Λούντμπεργκ αλλάζει σελίδα στην καριέρα του, καθώς θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποχωρώντας από την Παρτίζαν.

Όπως αποκάλυψε το «Telesport», ο Δανός γκαρντ, που δεν βρισκόταν στα πλάνα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη νέα σεζόν, συμφώνησε να μετακομίσει στο Ισραήλ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται πως η Παρτίζαν θα του καταβάλει αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ, ενώ η Μακάμπι θα αναλάβει το υπόλοιπο ποσό, περίπου 800.000 ευρώ, καλύπτοντας έτσι το συνολικό συμβόλαιο του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ.

Με τη συμφωνία αυτή, οι Σέρβοι απαλλάσσονται από ένα «βαρύ» οικονομικά συμβόλαιο, ενώ η ομάδα του Όντεντ Κάτας ενισχύεται ακόμη περισσότερο στην περιφέρεια, προσθέτοντας έναν έμπειρο και δυναμικό γκαρντ στο ρόστερ της.