Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έθεσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού προ των ευθυνών τους, ειδικά από τη στιγμή που έλαβαν τα συμβόλαια που ζήτησαν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας ειδική αναφορά σε τρεις περιπτώσεις.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με story του στο Instagram τα ξημερώματα της Κυριακής 9/11, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης και στήριξης στον Εργκίν Άταμαν, κάνοντας λόγο για στοχοποίηση του Τούρκου προπονητή «που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό», όπως ανέφερε.

Στη συνέχεια, έθεσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού προ των ευθυνών τους και ξεκαθάρισε πως όλοι πρέπει να δείξουν την αξία τους στο παρκέ, ειδικά από τη στιγμή που «πήραν τα συμβόλαια που ζήτησαν μέσα σε δευτερόλεπτα».

Προ ημερών, ο διοικητικός ηγέτης της «πράσινης» ΚΑΕ υπενθύμισε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός, μετά τη βαριά ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Ωστόσο, αυτή τη φορά στήριξε ανοιχτά τον Άταμαν, στέλνοντας παράλληλα τρία μηνύματα σε τρεις διαφορετικούς παίκτες, δίχως να τους κατονομάζει. Ωστόσο, είναι σαφείς οι περιπτώσεις στις οποίες αναφέρεται ο Γιαννακόπουλος.

«Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή. Άκου τον... ξέρει αυτός» ανέφερε σχετικά, μιλώντας έμμεσα για τον Τι Τζέι Σορτς. Εξάλλου, ο ίδιος ο Άταμαν αναφέρθηκε στον βραχύσωμο γκαρντ μετά τον αγώνα στο Περιστέρι, σχολιάζοντας τον τρόπο προσαρμογής του Σορτς στον Παναθηναϊκό. Τόνισε μάλιστα πως «δεν μπορούμε να αλλάξουμε το σύστημα που μας έδωσε τους τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη για έναν παίκτη, ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει στο μέλλον».

Ο Σορτς ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό μετά από την τρομερή σεζόν με την Παρί, μετρώντας συνεχείς limit-ups στην καριέρα του και αποτελώντας μέλος της καλύτερης πεντάδας της περσινής EuroLeague, δίχως όμως να έχει προσφέρει μέχρι στιγμής τα αναμενόμενα στο «τριφύλλι».

Στο δεύτερο μήνυμά του επί προσωπικού, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε έμμεσα στον Κέντρικ Ναν. «Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση, την ψυχραιμία και την ταπεινότητα της ανάγκης απόδειξης, στα νούμερα, ότι είσαι ο βασιλιάς».

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ... ξεμπούκωσε απέναντι στο Περιστέρι, όμως προερχόταν από την πολύ κακή εμφάνιση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, όπου έμεινε στους 6 πόντους με 2/7 σουτ και έκανε επτά λάθη. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Ναν υπέγραψε το νέο ηγεμονικό συμβόλαιο του με τον Παναθηναϊκό, με 4.5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο χωρίς τα μπόνους, κουβαλώντας και δικαιολογημένα τεράστιες προσδοκίες για τον ρόλο του στο «τριφύλλι», που σημειωτέον έχει τη μεγάλη πρόκληση να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στην εφετινή EuroLeague, με το Final Four να διεξάγεται στην Αθήνα.

Στο τρίτο μήνυμά του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρει: «Από εσένα περιμένω να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία». Αυτή η τοποθέτηση είναι αυτή που έχει σηκώσει μεγαλύτερη κουβέντα για το ποιον εννοεί και δεδομένα είναι το πιο «διαπραγματεύσιμο» για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με πολυετές συμβόλαιο ως μια τεράστια επένδυση και τον περιμένει να αρπάζει κάθε ευκαιρία που του δίνεται, έχοντας ισχυρό ανταγωνισμό στη θέση του, τον Τσέντι Όσμαν. Στα social media προφανώς είναι μεγάλο θέμα συζήτησης, με πολλούς να «ποντάρουν» σε άλλα ονόματα, όπως αυτό του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλά αφενός τη δεδομένη χρονική συγκυρία είναι ο πρώην γκαρντ του Άρη είναι τραυματίας και αφετέρου ο ρόλος του σε τέτοια πανίσχυρη περιφερειακή γραμμή είναι συγκεκριμένος.