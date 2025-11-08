Ο Κένεθ Φαρίντ θα αφιχθεί στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής (09/11) προκειμένου να ενταχθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την άφιξη του Κένεθ Φαρίντ στην Αθήνα το μεσημέρι της Κυριακής, 9 Νοεμβρίου, κατά η διάρκεια των δηλώσεών του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στο Περιστέρι στο Κλειστό «Α. Παπανδρέου».

Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωσε τα όσα ειπώθηκαν στην χθεσινή (07/11) εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet σχετικά με την άμεση άφιξη του Φαρίντ στην Αθήνα.

«Ξέρετε ήδη ότι συμφωνήσαμε με τον Φαρίντ και ότι αύριο θα είναι στην Αθήνα και μετά τις ιατρικές εξετάσεις αν είναι έτοιμος θα τον χρησιμοποιήσουμε στη διπλή αγωνιστική. Ο Φαρίντ έχει δίμηνο εγγυημένο συμβόλαιο και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Φαρίντ θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά θα ενταχθεί στο «πράσινο» δυναμικό ενόψει της απαιτητικής διπλής αγωνιστικής στη EuroLeague.