Ο Λούντμπεργκ αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν και θα παίζει στη Μακάμπι.

Το «Telesport» αποκάλυψε πως ο Δανός γκαρντ συμφώνησε να μετακομίσει στο Ισραήλ μέχρι το τέλος της χρονιάς. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκε πως η Παρτίζαν θα του καταβάλει αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ, ενώ η Μακάμπι θα αναλάβει το υπόλοιπο ποσό, περίπου 800.000 ευρώ, καλύπτοντας έτσι το συνολικό συμβόλαιο του 1,3 εκατομμυρίου ευρώ.

Και ήρθε η Παρτίζαν να ανακοινώσει τη λύση της συνεργασίας, με τον παίκτη να ετοιμάζεται για τη Μακάμπι πλέον θέλοντας να δώσει λύσεις στην περιφέρεια της.