Ο οικονομικός παράγοντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Σαρόν Γεχούντα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου, με λεπτομέρειες για τη σχέση του με το θύμα να προκαλούν σοκ, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στο ισραηλινό μπάσκετ έχει δει το φως της δημοσιότητας και αφορά τον Σαρόν Γεχούντα, επί σειρά δεκαετιών οικονομικό παράγοντα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο «Sport5» σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για βιασμό ανηλίκου, ενώ αναφέρεται πως κανένα άλλο άτομο που σχετίζεται με τη Μακάμπι δεν συνδέεται με την υπόθεση.

ההתכבויות של איש המשק של מכבי ת"א והקטין והכסף שהציע 🚨

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γνωριμία του Γεχούντα με τον ανήλικο ξεκίνησε από συναγωγή όπου προσεύχονταν. Στο διάστημα από τον Ιούλιο του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2026 φέρονται να συναντήθηκαν 15 έως 20 φορές, σε διάφορους χώρους, όπως στο διαμέρισμα του κατηγορούμενου, σε αποθηκευτικό χώρο του, στο αυτοκίνητό του αλλά και αλλού. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται πως του είχε δείξει και πορνογραφικό υλικό, ενώ σε μία περίπτωση φέρεται να τον επισκέφθηκε στο οικοτροφείο της θρησκευτικής σχολής του, δίνοντάς του 300 σέκελ.

Παράλληλα, στο κατηγορητήριο που κατατέθηκε από την Εισαγγελία του Τελ Αβίβ περιλαμβάνονται και μηνύματα που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές. Σε ένα από αυτά, ο Γεχούντα φέρεται να καλεί τον ανήλικο να τον συνοδεύσει σε διαμέρισμα παίκτη της Μακάμπι που ήταν άδειο, γράφοντας ότι θα περάσει από εκεί για περίπου μία ώρα και προτείνοντάς του στη συνέχεια να πάνε για φαγητό. Σε άλλα μηνύματα που αποδίδονται στον ίδιο, εκφράζονται έντονα συναισθήματα προς τον ανήλικο.

Από την πλευρά του, ο Γεχούντα αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί την αθωότητά του ενώπιον της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την κατάθεση του πατέρα του ανηλίκου, όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, ο ίδιος ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας πως περίμενε τη στιγμή που όλα θα έρθουν στο φως. Αντίστοιχα, η αδελφή του κατέθεσε πως εντόπισε μηνύματα στο κινητό του και περιέγραψε την έντονη αλλαγή στην ψυχολογική του κατάσταση μετά τις αποκαλύψεις.