Ο Εβάν Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Παρτίζαν.

Ο Γάλλος γκαρντ αγωνίστηκε για μόλις 08:05 λεπτά στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 3 πόντους με 0/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα και 2 λάθη.

Παρόλα αυτά δεν πάτησε καθόλου παρκέ στο δεύτερο μισό του αγώνα παρακολουθώντας όλο το παιχνίδι από τον πάγκο.

Να σημειωθεί ότι μέσα στην εβδομάδα ο Εβάν Φουρνιέ είχε αντιμετωπίσει και πρόβλημα καθώς ταλαιπωρήθηκε από ίωση.