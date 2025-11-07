Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο
Ο Εβάν Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με την Παρτίζαν.
Ο Γάλλος γκαρντ αγωνίστηκε για μόλις 08:05 λεπτά στο πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 3 πόντους με 0/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα και 2 λάθη.
Παρόλα αυτά δεν πάτησε καθόλου παρκέ στο δεύτερο μισό του αγώνα παρακολουθώντας όλο το παιχνίδι από τον πάγκο.
Να σημειωθεί ότι μέσα στην εβδομάδα ο Εβάν Φουρνιέ είχε αντιμετωπίσει και πρόβλημα καθώς ταλαιπωρήθηκε από ίωση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.