Αταμαν: Συνάντηση με Τζόκοβιτς στο Telekom Center Athens
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Σέρβο τενίστα στο περιθώριο του τουρνουά «Hellenic Championship» που διεξάγεται στο «Telekom Center Athens».
Μάλιστα του έδωσε και ένα μπλουζάκι των «πρασίνων, με τον «Νόλε» να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα από τον Εργκίν Άταμαν.
«Ήταν τιμή μου να φιλοξενήσω έναν από τους μεγαλύτερους στην ιστορία στην έδρα των πρωταθλητών, το ΟΑΚΑ, και να παρακολουθήσω τη νίκη του. Του εύχομαι καλή επιτυχία για τον αυριανό τελικό» ήταν το ποστάρισμα του Τούρκου προπονητή.
Αντίστοιχα μπλούζα με αφιέρωσε έδωσε και ο Τζόκοβιτς στον Άταμαν γράφοντας «για τον σούπερ προπονητή Άταμαν. Τα καλύτερα».
Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 2-0 σετ του Γιάνικ Χάνφμαν και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του τουρνουά.
