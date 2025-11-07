Hellenic Championship: Στο δρόμο για τον 101ο του τίτλο ο Τζόκοβιτς
Θέλει τίτλο στην Αθήνα ο Νόλε! Με εύκολη νίκη χωρίς να χάσει σετ κόντρα στον Γιάνικ Χάνφμαν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στον τελικό του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, όπου θα διεκδικήσει τον 101ο τίτλο της καριέρας του.
O Σέρβος τενίστας για ακόμη ένα ματς στο αθηναϊκό τουρνουά δεν έχασε σετ και έτσι είναι ο πρώτο φιναλίστ της διοργάνωσης. Ο αντίπαλός του θα προκύψει από την αναμέτρηση Σεμπάστιαν Κόρντα - Λορέντζο Μουζέτι.
Αγωνιστικά, ο 24 φορές κάτοχος Grand Slam ήταν το απόλυτο φαβορί στην αναμέτρηση κόντρα στον Γερμανό qualifier. Αν και ο Γιάνικ Χάνφμαν στα πρώτα service games του ήταν σταθερός, όταν ο Σέρβος βρήκε την ευκαιρία έκανε το break (4-2). To... σπάσιμο αυτό αποδείχθηκε αρκετό για τον 38χρονο, ο οποίο πήρε στη συνέχεια το προβάδισμα στον ημιτελικό με 6-3.
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε παρόμοια με το πρώτο, όμως ο πρώτος που έκανε το break ήταν ο Γιάνκ Χάνφμαν (3-1). Βέβαια, ο Γερμανός Νο.117 του κόσμου δεν μπόρεσε να κάνει το hold και είδε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να πραγματοποιεί ένα σερί 4-0 στα games, κάνοντας δύο breaks.
Έτσι, το μόνο που κατάφερε ο νεαρός Γερμανός ήταν να παρατείνει τους πανηγυρισμούς της νίκης του Νόλε. Ο Σέρβος έκανε το 6-4 και πανηγύρισε με το ελληνικό κοινό την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (8/11).
