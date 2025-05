Ο Ματίας Λεσόρ πάτησε το παρκέ της Etihad Arena και επέστρεψε στη δράση για πρώτη φορά μετά τις 19 Δεκεμβρίου και εκείνον τον σοκαριστικό τραυματισμό στο ματς με την Μπασκόνια. Τρομερή αποθέωση από τους φίλους του «τριφυλλιού»!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR διεκδικεί την πρόκριση στον τελικό του Final Four 2025, αντιμετωπίζοντας τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Άμπου Ντάμπι και η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Ματίας Λεσόρ έγινε πράξη!

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν στην Etihad Arena με τον Λεσόρ στη 12άδα τους.

Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στον αγώνα τον Γάλλο σέντερ στα 2:58 για το τέλος της πρώτης περιόδου αντί του Γουένιεν Γκέμπριελ με τον δείκτη του σκορ στο 16-12 για τη Φενέρ κι έτσι ο Λεσόρ πάτησε ξανά παρκέ για πρώτη φορά μετά τις 19 Δεκεμβρίου!

O Γάλλος είχε υποστεί κάταγμα περόνης σε εκείνο το ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ και υποβλήθηκε σε επέμβαση, επιστρέφοντας στη δράση έπειτα από 155 μέρες.

He waited months for this moment!🙌Lessort steps back into the fight — and it’s a Final Four showdown with Fenerbahce Beko!🤯 pic.twitter.com/SYwX6sMh7n