Μετά τις τελευταίες εξελίξεις με τον Ματίας Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός κλείνει τον έμπειρο Κένεθ Φαρίντ και αναζητά έναν πρωτοκλασάτο σέντερ.

Οι δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του όσον αφορά την επιστροφή του στην ενεργό δράση κατέστησαν άμεση ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας.

Γι' αυτόν τον λόγο οι πράσινοι έχουν βγεισ την αγορά για δύο ψηλούς, ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ με μακρά θητεία στο ΝΒΑ. Αν και ο συγκεκριμένος δεν θα έχει τον ρόλο του πρώτου σέντερ, αλλά του συμπληρωματικού από τη στιγμή που το πρόβλημα, πλέον, είναι ποσοτικό στις τάξεις της ομάδας.

Ο Κένεθ Φαρίντ αγωνίζεται στην Ταϊβάν με τη φανέλα των «TSG GhostHawks» ενώ η τελευταία του ευρωπαϊκή θητεία ήταν στην Ιταλία και δη στην Ρέτζιο Εμίλια του Δημήτρη Πρίφτη. Ο 36χρονος σέντερ έχει περάσει και από τα παρκέ της Euroleague το 2021 με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ως δεύτερος ψηλός πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Επιπλέον έχει μετρήσει στην καριέρα του 478 ματς στο NBA με 11.4 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 54% στα σουτ εντός παιδιάς, έχοντας αγωνιστέι σε Νάγκετς, Νετς και Ρόκετς.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αποκτήσει και παίκτη ο οποίος θα μοιράζεται τον ρόλο του πρώτου σέντερ με τον Ρισόν Χολμς, καθώς παραμένει εκ νέου ανοικτό το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει ο Ματίας Λεσόρ στην ενεργό δράση. Άλλωστε ακολουθεί διαβολοβδομάδα με δύο δύσκολα ματς σε Παρίσι και Μαδρίτη, όπου ήταν επιτακτική ανάγκη η παρουσία (τουλάχιστον) ενός ακόμα σέντερ.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν από τη πλευρά του μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά τη θλάση που τον ταλαιπωρεί, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Ρισόν Χολμς ο οποίος από τη πλευρά του ήταν για δεύτερη φορά άτυχος μετά τον νέο τραυματισμό του στο γόνατο κόντρα στην Μακάμπι.