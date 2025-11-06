Ομπστ: Το τρομερό τρίποντο που πέτυχε από το logo στο Παρί- Μπάγερν
Η Παρί υποδέχεται την Μπάγερν, ενόψει της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Αντρέας Ομπστ να πετυχαίνει ένα «τρελό» τρίποντο από το logo του γηπέδου.
Σε μια από τις πρώτες επιθέσεις της Μπάγερν (μόλις στο 2'), ο Αντρέας Ομπστ, βρέθηκε με την μπάλα στα χέρια και με τον χρόνο να τελειώνει. Παρόλα αυτά, δεν είχε κανένα πρόβλημα να την στείλει... συστημένη στο καλάθι της Παρί, με σουτ που πήρε από τα 10 μέτρα!
Φυσικά αυτή είναι μια φάση που δεν βλέπουμε συχνά, όμως ο Αντρέας Ομπστς με το φαρμακερό του χέρι, μας την χάρισε, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε ένα απίθανο highlight στο «καλημέρα» της αναμέτρησης.
Το τρίποντο του Αντρέας Ομπστ από το logo:
It didn't take too long, Andi Obst from the LOGO! 😲@Fruit_96 has UNLIMITED range! 🎯#MotorolaMagicMoment @Moto | @FCBBasketball pic.twitter.com/LW8caNWxMY— EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2025
