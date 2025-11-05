Κώστας Σλούκας: Ο μαέστρος του Pick n' Roll

Ο Κώστας Σλούκας θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό έως και το 2027 και το Gazzetta με τη βοήθεια του Hudl/Instat γράφει για τα πεπραγμένα του Έλληνα γκαρντ σε 82 ματς της Euroleague που έχει φορέσει τα πράσινα.

Το χρονικό μιας, λίγο πολύ προαναγγελθείσας συμφωνίας, έλαβε τέλος και η πράσινη σημαία θα παραμείνει στον ιστό της έως και το καλοκαίρι του 2027.

Όπως έγινε γνωστό ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να ηγείται των «πρασίνων» και μετά το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, προσθέτοντας μία ακόμα σεζόν στην καριέρα του.

Μέχρι σήμερα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR έχει 82 πάρει σε ματς της Euroleague ως παίκτης του «τριφυλλιού» γράφοντας εξαιρετικά νούμερα.

Συγκεκριμένα μετράει 23:21 λεπτά κατά μέσο όρο με 10.5 πόντους, 4.4 ασίστ, 2.4 ριμπάουντ και 1.9 λάθη, σουτάροντας με 52.1% στα δίποντα, 38.8% στα τρίποντα και 89.3% στις βολές.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα μεγάλο και ασφαλές δείγμα για να καταλάβει κάποιος, έστω κοιτάζοντας μόνο τους αριθμούς, την προσφορά του στον Παναθηναϊκό από την ημέρα που αποφάσισε να αφήσει τον Ολυμπιακό για χάρη του «αιώνιου» αντιπάλου του.

Το αγαπημένο του pick n' roll και το catch and shoot

Δίπλα από το όνομα του Κώστα Σλούκα θα πρέπει να μπαίνει και ο μπασκετικός όρος «pick n' roll». Αν μη τι άλλο είναι κορυφαίος στο είδος του.

Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από τα advanced stats, όπως αυτά προκύπτουν μέσα από το Hudl/Instat που παραθέτει τον ακριβή τρόπο επίθεσης του αρχηγού του Παναθηναϊκού.

Συνολικά έχουν περάσει από τα χέρια του 4.508 κατοχές σε αυτά τα 82 ματς και έχουν έρθει για τον Παναθηναϊκό 4.156 συνολικά πόντοι. Όπερ και σημαίνει ότι κάθε φορά που «τρέχει» ένα σύστημα, οι «πράσινοι» παίρνουν κατά μέσο όρο 51.3 πόντους! Ιδιαίτερα υψηλό είναι το True Shooting Percentage, μια κατηγορία των ειδικών στατιστικών, η οποία δείχνει την αποτελεσματικότητα ενός παίκτη στην επίθεση, λαμβάνοντας υπόψη τα δίποντα, τα τρίποντα και τις ελεύθερες βολές. Και το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 63% ως παίκτης του τριφυλλιού.

Φυσικά ο τρόπος εκδήλωσης των επιθετικών του ενεργειών έρχεται μέσα από το αγαπημένο του Pick n' Roll καθώς παίρνει το 40.4% των κατοχών του προσφέροντας 3.4 πόντους κατά μέσο όρο. Από εκεί και πέρα και όσον αφορά τις δικές του εκτελέσεις, έχει το 17.7% των κατοχών του μέσω catch and shoot (κυρίως έξω από τα 6.75 μέτρα) όπως επίσης και ένα ακόμα 13% σε καταστάσεις απομόνωσης.

Επιπλέον και σύμφωνα με το γράφημα που ακολουθεί, έχει τρέξει με επιτυχία 197 Pick n' Roll (τα περισσότερα εκ των οποίων κεντρικά) μοιράζοντας την μπάλα στον ψηλό που «κόβει» προς το αντίπαλο καλάθι.

Οι ασίστ του Σλούκα στα Pick n' Roll

Τα advanced stats του Σλούκα στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό σε μέσους όρους

Τρόπος εκτέλεσης Ποσοστό κατοχών Κατοχές Πόντοι Pick`n`rolls Handler 40.4 % 3.5 3.4 Catch and shoots 17.7 % 1.5 1.7 Isolation 13 % 1.1 0.9 Catch and drives 7.7 % 0.7 0.5 Transitions 5.1 % 0.4 0.3 Hand offs 5 % 0.4 0.2 Pick`n`rolls Roller 3.6 % 0.3 0 Cuts 2.9 % 0.2 0.1 Screen offs 2 % 0.2 0.1 Putbacks 1.1 % 0.1 0.1 Post ups 0.9 % 0.1 0 Pick`n`pops 0.7 % 0.1 0.1

Τα advanced stats του Σλούκα στην Euroleague με τον Παναθηναϊκό σε απόλυτους αριθμούς

Τρόπος εκτέλεσης Ποσοστό κατοχών Κατοχές Πόντοι Pick`n`rolls Handler 40.4 % 283 279 Catch and shoots 17.7 % 124 137 Isolation 13 % 91 74 Catch and drives 7.7 % 54 38 Transitions 5.1 % 36 28 Hand offs 5 % 35 13 Pick`n`rolls Roller 3.6 % 25 0 Cuts 2.9 % 20 8 Screen offs 2 % 14 8 Putbacks 1.1 % 8 11 Post ups 0.9 % 6 0 Pick`n`pops 0.7 % 5 5

Τα τρίποντα από τις 45 μοίρες

Ο ίδιος αρέσκεται στα σουτ από τις 45 μοίρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 307 εκτελεσμένα τρίποντα σε αυτό το διάστημα των 82 αγώνων στην Euroleague, ο Κώστας Σλούκας έχει επιχειρήσει τα 208 σουτ από τις 45 μοίρες έχοντας ποσοστό ευστοχίας 35.6% με 74/208.

Ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό από την κορυφή με 45% (38/85) ενώ σουτάρει επίσης με υψηλά ποσοστά στα spot up από όλες τις θέσεις. Με το αγαπημένο του pull up έχει μετρήσει μέχρι στιγμής 38% στα τρίποντα με 65/169 σουτ, όπως επίσης και 36% στα δίποντα με 24/66 σουτ./

Μπορείτε να δείτε και τα σχετικά Shot Chart του Σλούκα.

To Short Chart του Κώστα Σλούκα στα 82 ματς της Euroleague με τον Παναθηναϊκό

To layup του Κώστα Σλούκα στα 82 ματς της Euroleague με τον Παναθηναϊκό

Τα pull up του Κώστα Σλούκα στα 82 ματς της Euroleague με τον Παναθηναϊκό

Τα catch and shoot (σε spot up) του Κώστα Σλούκα στα 82 ματς της Euroleague με τον Παναθηναϊκό