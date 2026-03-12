Κανονικά στη δωδεκάδα της Ζάλγκιρις συμπεριλήφθηκαν οι Άζουολας Τουμπέλις και Λαουρίνας Μπιρούτις παρά τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός φιλοδοξεί να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής, προκειμένου να ελπίζει για την πρόκριση προς τα play-offs της EuroLeague, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 16 νίκες και 14 ήττες και το Telekom Center θα είναι κατάμεστο.

Στη δωδεκάδα του Εργκίν Άταμαν δεσπόζει η παρουσία του Ματίας Λεσόρ που επιστρέφει στην αγωνιστική δράση μετά από τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά και η απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Από πλευρά Ζάλγκιρις, οι Άζουολας Τουμπέλις και Λαουρίνας Μπιρούτις συμπερίλφθηκαν εν τέλει κανονικά στη δωδεκάδα για την αναμέτρηση παρα τους τραυματισμούς που τους ταλαιπωρούσαν.