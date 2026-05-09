Εξασφάλισε την τρίτη θέση και το Champions League η Λειψία μετά την κομβική νίκη επί της Ζανκτ Πάουλι. Παλεύουν για τετράδα Στουτγκάρδη και Χόφενχαϊμ, υποχώρησε η Λεβερκούζεν.

Λειψία - Ζανκτ - Πάουλι 2-1

Τερμάτισε στην τρίτη θέση και εξασφάλισε το εισιτήριο για το Champions League η Λειψία. Οι Ταύροι λύγισαν με 2-1 τη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα και κλείδωσαν την παρουσία τους στη League Phase. Το δρόμο της νίκης άνοιξε ο Σλάγκερ στο 45΄, με τον Ορμπάν να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 55΄. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι είναι να μειώσουν σε 2-1 στον 86΄με τον Κέισι και την τελευταία αγωνιστική θα παλέψουν να βρεθούν στη 16η θέση για τα play-offs παραμονής.

Στουτγκάρδη - Λεβερκούζεν 3-1

Η Στουτγκάρδη ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της τετράδας, καθώς επιβλήθηκε 3-1 της Λεβερκούζεν εντός έδρας και είναι τέταρτη στη βαθμολογία της Bundesliga, υπερτερώντας στην ισοβαθμία της Χόφενχαϊμ. Οι Ασπιρίνες προηγήθηκαν με τον Γκαρθία στα πρώτα δευτερόλεπτα, ωστόσο Ντεμίροβιτς (5'), Μίτελσταντ (45+7' πέν.) και Ουντάβ (58') έκαναν τη μεγάλη ανατροπή, με την Μπάγερ να πέφτει έκτη και να θέλει... θαύμα την τελευταία αγωνιστική για να βγει στο Champions League.

Άουγκσμπουργκ - Γκλάντμπαχ 3-1

Ζωντανή για την έξοδο στην Ευρώπη έμεινε η Άουγκσμπουργκ, που επικράτησε 3-1 της Γκλάντμπαχ εντός έδρας και ανέβηκε ένατη στη βαθμολογία της Bundesliga. Δύο γκολ σημείωσε για τους Βαυαρούς ο Γκρέγκοριτς (24', 72') και ένα ο Φέλχαουερ (42'), ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη μόλις στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Τα Πουλάρια κατάφεραν να μειώσουν στις καθυστερήσεις, με γκολ του Ρέινα.

Χόφενχαϊμ - Βέρντερ 1-0

Συνεχίζει να παλεύει για το Champions League η Χόφενχαϊμ, η οποία λύγισε με 1-0 τη Βέρντερ και παρέμεινε στην 5η θέση, υστερώντας την ισοβαθμία απέναντι στην 4η Στουτγκάρδη. Η αποβολή του Σουγκαβάρα στο 5΄απλοποίησε το έργο των γηπεδούχων, οι οποίοι βρήκαν το γκολ της νίκης είκοσι λεπτά αργότερα με σκόρερ τον Τουρέ και την τελευταία αγωνσιστική ποντάρουν σε... ανατροπή για να βρεθούν στην πρώτη τετράδα.