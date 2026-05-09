Ο Ευαγγέλου μέσω VAR άλλαξε την απόφασή του για πέναλτι υπέρ του Αστέρα.

Ένταση στη Λάρισα, στο κρίσιμο ματς της ΑΕΛ Novibet με τον Αστέρα Aktor.

Ο Ευαγγέλου καταλόγισε πέναλτι υπέρ των Αρκάδων στο 57'. Ο Μπαρτόλο σούταρε, ο Βενετικίδης απέκρουσε και ο Αργεντινός γύρισε τη μπάλα κι αφού έφυγε έπεσε στο έδαφος από μαρκάρισμα του Παπαγεωργίου.

Ο Κατσικογιάννης κάλεσε τον Ευαγγέλου στο VAR και ο τελευταίος, αφού εξέτασε τη φάση άλλαξε την απόφασή του. Το γεγονός προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες στους φιλοξενούμενους, ενώ στη συνέχεια υπήρξε κι ένταση με τον Μπαρτόλο να πέφτει στο χορτάρι, υπερβολικά, έπειτα από αψιμαχία με τον Βενετικίδη.

Δείτε τη φάση