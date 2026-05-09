Ο GM της Βαλένθια μίλησε για το μέλλον του Καρντένας που ξεχώρισε με το Περιστέρι

Ο Άλβαρο Καρντένας αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στο Περιστέρι από τη Βαλένθια και ο GM των Ισπανών, Ενρίκ Καρμπονέλ, μίλησε για το μέλλον του 24χρονου γκαρντ, ο οποίος ξεχώρισε φέτος με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Ο Άλβαρο Καρντένας εντάχθηκε το περασμένο καλοκαίρι στο Περιστέρι ως δανεικός από τη Βαλένθια και εξελίχθηκε σε μία από τις σταθερές της ομάδας των Δυτικών Προαστίων, η οποία τερμάτισε στην έκτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-10 και έφτασε έως τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, όπου αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.

Από την πλευρά του, ο GM της Βαλένθια, Ενρίκ Καρμπονέλ, παραχώρησε συνέντευξη στην ηλεκτρονική έκδοση της Las Provincias, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Καρντένας και στο ενδεχόμενο να αγωνίζεται στους «πορτοκαλί» την επόμενη σεζόν.

«Ο Άλβαρο είναι ένας παίκτης που έκανε μια εξαιρετική σεζόν στο Περιστέρι. Ο σύλλογος είναι καλά προετοιμασμένος για παίκτες που επιστρέφουν ή έχουν την προοπτική να επιστρέψουν στην Ισπανία για να αγωνιστούν. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εξέλιξή του, θεωρώ ότι έκανε ένα ακόμη βήμα φέτος, όμως στο τέλος ο αθλητικός διευθυντής και ο προπονητής θα αποφασίσουν ποιος θα είναι ο ρόλος του την επόμενη σεζόν στην ομάδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ισπανός γκαρντ μέτρησε φέτος 10.9 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ σε 24 συμμετοχές στη Stoiximan GBL και 12.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ σε 13 αγώνες στο FIBA Europe Cup.