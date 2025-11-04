Ο Τάιτον Κάρτερ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και θα συνεχίσει την θεραπεία κατ' οίκον.

Όπως έγινε γνωστό στα μέσα του περασμένου μήνα, ο Τάισον Κάρτερ είχε πνευμονική εμβολή με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Τα νέα από το Βελιγράδι είναι πολύ ευχάριστα για τον Αμερικανό γκαρντ, καθώς πήρε εξιτήριο τη Δευτέρα (3/11) και συνεχίζει πλέον τη θεραπεία στο σπίτι του.

Ο 27χρονος Κάρτερ, που νοσηλεύτηκε για τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο θα παραμείνει εκτός δράσης επ’ αόριστον, Τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθούν οι περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις που θα δείξουν τα ακριβή αίτια του προβλήματος.

Ο Ερυθός Αστέρας θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη (5/11, 21:00) στο ματς που θα ανοίξει και την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.