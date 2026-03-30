Νίκη- «δώρο» στην Παρτίζαν έκανε ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επικράτησε της Ντουμπάι BC με 84-82 στο Βελιγράδι, για την ABA Liga.

Η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση και επέβαλλε την κυριαρχία της από το πρώτο δεκάλεπτο, σκοράροντας 25 και 22 αντίστοιχα στις πρώτες δύο περιόδους.

Στο δεύτερο ημίχρονο του σύνολο του Γκόλεματς είχε αντίδραση και μπόρεσε να ανακάμψει και στο τέλος να «κυνηγήσει» για να πάρει τη νίκη όμως δεν τα κατάφερε και με αυτό το αποτέλεσμα ο Ερυθρός, έκανε δώρο στην Παρτίζαν, διότι σε περίπτωση που επικρατήσει της Μπόσνα θα βρεθεί στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν ο Μιλένοβιτς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπέικον με 22 πόντους, ενώ double-double σημείωσε ο Πετρούσεβ με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 25-15, 47-33, 63-60, 84-82