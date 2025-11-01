Δείτε τα highlights από την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.