Μονακό - Παναθηναϊκός: Τα highlights της αναμέτρησης (vid)
Δείτε τα highlights από την ήττα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.
Η Μονακό υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην τρίτη φετινή του ήττα στη EuroLeague, επικρατώντας με 92-84 στο Πριγκιπάτο, για την 8η αγωνιστική της regular season.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.